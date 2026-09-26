Zeiler will SPÖ retten: „Ich nehme keinen Cent!“

Eine historistische Villa in Wien-Hietzing, um die Jahrhundertwende wohnte hier eine berühmte Opernsängerin. 500 Meter weiter hat Karl Renner im April 1945 die Wiedererrichtung Österreichs vorbereitet. Gerhard Zeiler führt uns an Handwerkern und Baulärm vorbei in die Bibliothek. Im Bücherregal stehen viele englischsprachige Biografien, Werke über Kreisky und Kennedy, „Diary of a CEO“ und das Aufdecker-Buch „Careless People“.