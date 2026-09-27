Ukraine versorgt hungernde Menschen mit Drohnen

Hilfsorganisationen beklagen seit Langem die humanitäre Lage in der Kleinstadt, die auf dem südlichen Ufer des Dnipro liegt. Die Gebietshauptstadt Cherson in ukrainischer Hand ist nur neun Kilometer entfernt, doch dazwischen verläuft die Front. Nach jahrelangem wechselseitigem Beschuss liegen rund um Oleschky Minen, ein Verlassen ist in alle Richtungen lebensgefährlich. Der letzte Laden schloss nach UNO-Angaben im Jänner. Seit Mai seien keine Lebensmittel mehr in den Ort gelangt. Unbestätigten Meldungen zufolge sind die Bewohner gezwungen, Gras, Hunde und andere Tiere zu essen.