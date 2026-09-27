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Reuiger Dieb brachte Bier-Beute wieder zurück

Oberösterreich
27.09.2026 18:11
Die Fußballer nahmen die gestohlenen Fässer in Empfang.
Die Fußballer nahmen die gestohlenen Fässer in Empfang.(Bild: Union Oberneukirchen)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Also Durst hatte der Bierdieb nicht, so viel steht fest. Aber dafür ein schlechtes Gewissen. Warum sonst hätte er wohl drei gestohlene Fässer an einen Mühlviertler Fußballverein zurückgegeben. Still und heimlich, so wie er sie entwendet hatte. Und es fehlte kein Schluck!

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„Damit hab’ ich wirklich nicht mehr gerechnet, dass das noch passiert. Jemand hat die drei Fässer in der Nacht auf Samstag an der Straße beim Vereinshaus abgestellt“, freut sich Christian Pammer, Fußball-Sektionsobmann der Union Oberneukirchen.

Wie die „Krone“ berichtet hatte, waren die Fässer am Samstag vor einer Woche gestohlen worden – während im Vereinshaus aufgrund zweier Spiele und anschließendem Oktoberfest Hochbetrieb herrschte.

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