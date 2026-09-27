Reuiger Dieb brachte Bier-Beute wieder zurück

„Damit hab’ ich wirklich nicht mehr gerechnet, dass das noch passiert. Jemand hat die drei Fässer in der Nacht auf Samstag an der Straße beim Vereinshaus abgestellt“, freut sich Christian Pammer, Fußball-Sektionsobmann der Union Oberneukirchen.

Wie die „Krone“ berichtet hatte, waren die Fässer am Samstag vor einer Woche gestohlen worden – während im Vereinshaus aufgrund zweier Spiele und anschließendem Oktoberfest Hochbetrieb herrschte.