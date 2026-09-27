Das ist die neu entdeckte Wildkatze aus Bolivien

Ein kleiner Schatten huscht durch den feuchten Nebelwald der bolivianischen Yungas. Auffallend große dunkle Rosetten, kurze Ohren, lange Schnurrhaare – und gerade einmal rund 1,4 Kilo schwer. Was auf den ersten Blick wie eine besonders zierliche Wildkatze aussieht, ist eine Öko-Sensation: Doch was da aus der Wildnis auftauchte, ist eine bislang unbekannte Katzenart, die sich vor der Wissenschaft offenbar bisher erfolgreich versteckt hat. „Leopardus tilcayo“ lautet der wissenschaftliche Name der winzigen Raubkatze, die nur in den Bergwäldern nachgewiesen ist.