Ökologische Sensation
Das ist die neu entdeckte Wildkatze aus Bolivien
Sie ist winziger als unsere Stubentiger und nicht nur deswegen ein eigenes Kapitel der Evolution. Denn die Tilcayo-Katze lebte seit Millionen Jahren so verborgen in den Bergwäldern Boliviens, dass sie erfolgreich die Wissenschaft überlistete. Ihre jetzige Entdeckung gilt als ökologische Sensation.
Ein kleiner Schatten huscht durch den feuchten Nebelwald der bolivianischen Yungas. Auffallend große dunkle Rosetten, kurze Ohren, lange Schnurrhaare – und gerade einmal rund 1,4 Kilo schwer. Was auf den ersten Blick wie eine besonders zierliche Wildkatze aussieht, ist eine Öko-Sensation: Doch was da aus der Wildnis auftauchte, ist eine bislang unbekannte Katzenart, die sich vor der Wissenschaft offenbar bisher erfolgreich versteckt hat. „Leopardus tilcayo“ lautet der wissenschaftliche Name der winzigen Raubkatze, die nur in den Bergwäldern nachgewiesen ist.
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