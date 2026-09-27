Triathlet Kaindl muss im WM-Serienfinale aufgeben

Triathlet Tjebbe Kaindl hat zwei Wochen nach seinem ersten Podestplatz beim Finale der WM-Serie in Pontevedra in Spanien auf der Laufstrecke aufgegeben. Der zuletzt in Karlovy Vary drittplatzierte Tiroler rutschte dadurch in der Gesamtwertung vom neunten Rang noch aus den Top Ten. Der Sieg am Sonntag ging an den Australier Matthew Hauser, die WM-Wertung erstmals an den beim Finale knapp von ihm geschlagenen Portugiesen Vasco Vilaca.