Ehefrau verhinderte einen dreisten Telefonbetrug

Zwei Stunden lang hatte ein 79-Jähriger aus Braunau schon mit dem vermeintlichen Sicherheitssupport seiner Bank telefoniert, als es seiner Gattin zu bunt wurde. Sie rief die Polizei. Und das war gut so, denn es waren Betrüger am Werk, die schon Zugriff aus Telebanking hatten.
Die Telefonbetrüger verschafften sich am späten Freitagnachmittag Zugang zum Telebanking-Account des 79-Jährigen aus Braunau. Während der Mann bereits seit rund zwei Stunden mit einem Betrüger telefonierte, der sich als Mitarbeiter des Sicherheits-Supports einer Bank ausgab, schöpfte seine 77-jährige Ehefrau Verdacht und verständigte die Polizei.
Verbrecher waren noch am Telefon
Beim Eintreffen der Beamten hatte der 79-Jährige den Betrüger, der mit unterdrückter Telefonnummer anrief, nach wie vor in der Leitung. Dieser hatte über einen Screensharing-Dienst bereits Zugriff auf das Telebanking des 79-Jährigen erlangt und Vorbereitungen für eine Überweisung getroffen.
Durch das rasche Einschreiten der Polizisten konnte ein finanzieller Schaden verhindert werden.
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