Das erwartet uns heuer auf dem Pariser Salon

Volle Breitseite aus China

Den eigentlichen Wandel der Messe dokumentiert jedoch die wachsende Präsenz chinesischer Hersteller. Neben inzwischen etablierten Europa-Akteuren wie BYD, Leapmotor, Maxus oder Changan feiern weitere Marken ihren Einstand. Erstmals werden Zeekr, Li Auto, Lynk & Co und Chery auf dem Pariser Autosalon vertreten sein. Hinzu kommen die beiden Chery-Marken Omoda und Jaecoo, die ihren Ausbau in Europa weiter vorantreiben. Damit entwickelt sich Paris ähnlich wie die IAA in München zunehmend zu einer wichtigen europäischen Bühne für chinesische Autobauer.