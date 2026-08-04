Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fest in China-Hand?

Das erwartet uns heuer auf dem Pariser Salon

Motor
04.08.2026 11:45
Zuletzt konnte man auf dem Pariser Autosalon noch viele Freiflächen sehen, die von einem ...
Zuletzt konnte man auf dem Pariser Autosalon noch viele Freiflächen sehen, die von einem schwindenden Interesse der traditionellen Messegäste zeugten.(Bild: SP-X/Benjamin Bessinger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich haben wir längst den Abgesang auf den Pariser Autosalon zelebriert, doch Totgesagte leben bekanntlich länger und so steht der Mondial de l‘Auto vor einer bemerkenswerten Neuauflage. Besonders massiv werden chinesische Hersteller vertreten sein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nachdem die Traditionsmesse in den vergangenen Jahren unter der Abwesenheit zahlreicher großer Hersteller gelitten hatte, dürfte die Ausgabe 2026 wieder deutlich besser besetzt sein. Gleichzeitig setzt sich ein Strukturwandel fort: Immer mehr chinesische Autobauer nutzen Paris als Sprungbrett für ihre Expansion nach Europa und füllen damit die Lücken, die vom Ausbleiben einiger traditioneller Gäste entstanden sind.

Vom 12. bis 18. Oktober öffnet die Messe ihre Tore. Zu den größten Ausstellern zählt Stellantis, das mit gleich acht Marken und mehr als 60 Fahrzeugen antritt. Vertreten sind Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel und Peugeot. Damit fällt der Auftritt des Konzerns mehr als doppelt so groß aus wie noch 2024.

Vor allem Citroën dürfte im Heimatmarkt für Aufmerksamkeit sorgen. Nachdem die Marke 2022 noch komplett auf einen Messeauftritt verzichtet hatte, wird sie nun die Neuinterpretation der legendären Ente erstmals einem breiten Publikum präsentieren. Bereits im Frühjahr hatte Stellantis angekündigt, die Rückkehr des 2CV auf dem Pariser Autosalon mit einem seriennahen Konzept zu feiern.

Lesen Sie auch:
Neuauflage der „Ente“
Was wir vom neuen Citroën 2CV erwarten können
07.06.2026
Nicht mehr nur SUVs
Smart #2: Winziger Zweisitzer kehrt endlich zurück
27.04.2026

Auch zahlreiche weitere etablierte Hersteller haben ihre Teilnahme angekündigt. Neben Renault und Dacia wollen unter anderem BMW, Mercedes-Benz, Hyundai und Kia in Paris Flagge zeigen. Auch Volkswagen und Seat/Cupra sind definitiv vertreten – vielleicht auch noch mehr Konzernmarken. Die Zeiten der halbleeren Hallen scheinen damit zumindest vorerst vorbei zu sein.

Smart wird die Neuauflage des Zweisitzers Fortwo, den #2, präsentieren.
Smart wird die Neuauflage des Zweisitzers Fortwo, den #2, präsentieren.(Bild: Smart)

Volle Breitseite aus China
Den eigentlichen Wandel der Messe dokumentiert jedoch die wachsende Präsenz chinesischer Hersteller. Neben inzwischen etablierten Europa-Akteuren wie BYD, Leapmotor, Maxus oder Changan feiern weitere Marken ihren Einstand. Erstmals werden Zeekr, Li Auto, Lynk & Co und Chery auf dem Pariser Autosalon vertreten sein. Hinzu kommen die beiden Chery-Marken Omoda und Jaecoo, die ihren Ausbau in Europa weiter vorantreiben. Damit entwickelt sich Paris ähnlich wie die IAA in München zunehmend zu einer wichtigen europäischen Bühne für chinesische Autobauer.

Auffällig ist zugleich, dass die japanischen Hersteller ein weiteres Mal in Paris nur eine Nebenrolle spielen. Toyota, Nissan und Mazda sind nach aktuellem Stand noch nicht als Aussteller bestätigt.

Der Pariser Autosalon wandelt sich damit immer stärker vom klassischen Schaufenster der etablierten Autohersteller zu einer Bühne, auf der die sich ändernden Kräfteverhältnisse der Branche sichtbar werden. Europäische Hersteller bleiben präsent, doch den großen Expansionswillen demonstrieren inzwischen Newcomer aus China.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
04.08.2026 11:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ein Schiff wird kommen
Audi Q9: Das größte SUV aus Ingolstadt ist riesig!
So lieben wir Fake!
Hyundai Ioniq 6 N: Fahren & Täuschen, aber richtig
Strategieänderung
VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er
Adventure mit Stil
Norton Atlas: Holprig und geschmeidig in einem
„Baby-Touareg“
VW ID. Cross: Wolfsburgs wichtigstes Elektroauto?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
156.498 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
147.920 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
112.990 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1314 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1017 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh
1016 mal kommentiert
Statt auf grünen Wiesen stehen viele Kühe in Österreich derzeit auf dürren Feldern.
Mehr Motor
Fest in China-Hand?
Das erwartet uns heuer auf dem Pariser Salon
Sie nennen ihn GT
Der erste Range Rover, der ohne SUV-Optik auskommt
Achtung, Finger weg!
Zehn E-Scooter im Test: Sieben gut, alle verboten
Riesenrückruf
Brandgefahr bei fast allen gebauten Hyundai Inster
Gut für Österreich
Zulieferer jubelt über Eindampfen der VW-Palette

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf