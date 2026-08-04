Heidi Klum oben ohne mit Tom Kaulitz am Strand

Sieben Jahre Ehe, keine Spur von Alltag! Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) haben ihren Hochzeitstag unter der Sonne am Meer verbracht und den Tag sichtlich genossen.
Auf Instagram gewährt Heidi Klum ihren Fans derzeit intime Einblicke in den romantischen Strandurlaub mit Tom Kaulitz. Das Paar wirkt dabei verliebt wie am ersten Tag und zeigt sich sehr intim. Für einige Aufnahmen verzichtet das Topmodel sogar auf ihr Bikini-Oberteil, genießt ein Bad im Meer oder kuschelt eng mit ihrem Ehemann im Sand.
Mal verdeckt ein übergroßer Sonnenhut geschickt die freizügigen Einblicke, mal setzt Heidi ihre Hände gekonnt als Sichtschutz ein. Eines wird auf den Bildern deutlich: Heidi genießt ihren Hochzeitstag mit ihrem Tom rundum glücklich, entspannt und ganz ohne Zurückhaltung.
Liebe wie im Hollywood-Drehbuch
2019 gaben sich Heidi Klum und Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz auf einer Luxus-Jacht das Jawort. Die Liebesgeschichte des Paares klingt fast wie ein Hollywood-Drehbuch. Schon Jahre bevor sich die beiden überhaupt kannten, schwärmte Tom öffentlich für Heidi Klum.
Bereits 2007 verriet der Musiker in einem Interview rund um „Germany‘s Next Topmodel“, dass sein Interesse weniger den Kandidatinnen galt. Als er erfuhr, dass Heidi nicht vor Ort war, soll er enttäuscht reagiert haben.
Elf Jahre später wurde aus dem Teenager-Schwarm Realität. 2018 lernten sich Heidi und Tom kennen, kurz darauf wurden sie ein Paar. Die Verlobung folgte schnell, ein Jahr später die Traumhochzeit in Italien.
Der Altersunterschied von 16 Jahren sorgte anfangs für Diskussionen. Doch Heidi und Tom ließen sich davon nie beeindrucken. Stattdessen präsentieren sie sich bis heute als eingeschworenes Team.
Ob bei glamourösen Events, auf Reisen oder wie jetzt am Strand: Das Paar wirkt auch nach sieben Ehejahren verliebt wie am ersten Tag.
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