Heidi Klum oben ohne mit Tom Kaulitz am Strand

Auf Instagram gewährt Heidi Klum ihren Fans derzeit intime Einblicke in den romantischen Strandurlaub mit Tom Kaulitz. Das Paar wirkt dabei verliebt wie am ersten Tag und zeigt sich sehr intim. Für einige Aufnahmen verzichtet das Topmodel sogar auf ihr Bikini-Oberteil, genießt ein Bad im Meer oder kuschelt eng mit ihrem Ehemann im Sand.