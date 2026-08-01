Brandgefahr bei fast allen gebauten Hyundai Inster

Der Grund klingt zunächst weniger dramatisch, als er ist. Ein Dreiwege-Ventil im Thermomanagement kann im Inneren beschädigt werden. In der Folge könnte Kühlmittel austreten und mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen. Dann droht ein Kurzschluss, im schlimmsten Fall kann das Fahrzeug Feuer fangen.