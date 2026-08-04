Lokal setzte „freiwilliges“ Trinkgeld auf Rechnung

Hoteldirektor befürchtet ein „Kommunikationsproblem“

Bisher habe es keine Missverständnisse gegeben – und er stellte klar, dass dieser auf „völlig freiwillig“ sei. „Er ist in der Vorabrechnung enthalten, nicht direkt auf der Quittung, sodass der Kunde ihn überprüfen kann. Er kann je nach Wunsch des Gastes gestrichen, reduziert oder erhöht werden.“ Doch im Normalfall würde der Posten vor der Bezahlung vom Kellner erklärt werden. Im Fall der italienischen Influencerin schließt der Hotelier allerdings nicht aus, dass es ein Kommunikationsproblem gegeben habe. Die zuständige Person habe ihm allerdings versichert, dass die Gäste informiert wurden.