Treibach triumphiert: Cup-Traum wird wahr

Im ersten Finale des KFV-Kelag-Connect-Cups erwischte Bleiburg den besseren Start und ging durch Steharnik früh in Führung. Doch Treibach antwortete eiskalt: Marco Pirker drehte die Partie mit einem Doppelpack, darunter ein Elfmeter, ehe Pagitz noch vor der Pause auf 3:1 stellte. Damit verschafften sich die Kurstädter eine starke Ausgangslage für das Rückspiel.