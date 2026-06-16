Treibach triumphiert: Cup-Traum wird wahr

Letzte Folge vor der Sommerpause und der Pokal bleibt in Treibach! Nach dem 3:1 im Hinspiel brachte Bleiburg den Favoriten im Rückspiel noch einmal gehörig ins Wanken, ehe zwei späte Treffer den Cup-Sieg besiegelten. Nicht weniger turbulent verlief die Relegation zwischen Kleinkirchheim und Penk.
Im ersten Finale des KFV-Kelag-Connect-Cups erwischte Bleiburg den besseren Start und ging durch Steharnik früh in Führung. Doch Treibach antwortete eiskalt: Marco Pirker drehte die Partie mit einem Doppelpack, darunter ein Elfmeter, ehe Pagitz noch vor der Pause auf 3:1 stellte. Damit verschafften sich die Kurstädter eine starke Ausgangslage für das Rückspiel.
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