Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh

Heimische Landwirte geraten zunehmend unter Druck. Angaben der IG-Milch zufolge sind vor allem Milchviehbetriebe in Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich von der Dürre betroffen. Lobbychef Andreas Hetzlinger sprach von einer absoluten Ausnahmesituation: „Die Kühe gehen nicht mehr auf die Weide, weil kein Futter wächst und es auch viel zu heiß ist, sie stehen im Stall und fressen das Heu für den nächsten Winter.“