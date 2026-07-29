Audi Q9: Das größte SUV aus Ingolstadt ist riesig!

Mit 5,31 Metern Länge, 2,21 Metern Breite und einem Radstand von 3,14 Metern ist der Q9 tatsächlich ein Gigant. Die Räder messen bis zu 23 Zoll. Erstmals kommen gebogene digitale OLED-Heckleuchten zum Einsatz, die nicht nur schicker aussehen sollen, sondern durch ihre dreidimensionale Form auch aus flacheren Winkeln besser sichtbar sind. Ergänzt wird das Lichtpaket durch Projektionen auf die Fahrbahn – etwa beim Blinken oder als Warnung für andere Verkehrsteilnehmer.