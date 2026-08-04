Tiroler Klubs dominieren beim Regionalliga Auftakt

Imst vor Kufstein, Kitzbühel und Schwaz – in der neu formierten Regionalliga West dominierten zum Saisonauftakt die Tiroler Klubs. Doch auch die Neulinge der Liga wussten zu überzeugen, auch wenn ein Sieg für sie ausblieb. Die Video-Highlights haben wir natürlich wieder in unserer Sendung der 3. Liga zusammengefasst.