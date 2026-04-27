Smart #2: Winziger Zweisitzer kehrt endlich zurück

Nicht wenige Autofahrer sind irritiert von der Marker Smart, die mittlerweile sogar recht fette SUVs baut. Doch Smart kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Der neue Zweisitzer ist schon unterwegs.
Diesmal gibt es nur die elektrische Version. Sie soll knapp 300 km mit einer Batterieladung schaffen und sogar Energie an externe Geräte abgeben.
Quer in eine Parklücke zu passen war die herausragende Eigenschaften des smart fortwo. Dennoch endete 2024 die Smart-Story. Zu dem Zeitpunkt gehörte die Marke bereits zu gleichen Teilen Mercedes-Benz und Geely. Mit den Modellen #1, #3 und #5 kamen deutlich größere Autos im SUV-Format auf den Markt
Zweisitzer wurde nie ganz aufgegeben
„Die Pläne für eine Neuauflage des Zweisitzers lagen jedoch immer in der Schublade“, sagt Tong Xiangbei, Global CEO von Smart. Doch Corona, weltpolitische Unwegsamkeiten sowie die Wirtschaftlichkeit eines kleinen E-Autos für den Hersteller verzögerten bis heute die Umsetzung. „Als Hersteller eines einzigen Zweisitzers hätten wir nicht überleben können“, sagt Wolfgang Ufer, Europa CEO von smart. Da habe die Erweiterung der Modellpalette auf größere Autos geholfen.
„Heute ist die Antriebstechnik für ein E-Auto deutlich effizienter. Wir haben uns bei Geely bedient und daraus unsere Plattform entwickelt“, sagt Ufer. Kurz vor Beginn der Automesse in Peking zeigte das Unternehmen das Konzeptfahrzeug. Der smart #2 wird 1,90 m breit und 2,79 m lang. So kommt der Kleinstwagen auf einen Wendekreis von 6,95 m.
Während die Länge beim Wenden und Einparken von Vorteil ist, limitiert sie den verfügbaren Platz für die Batterie. Da es bis zu Serienversion noch dauert, liefert Smart noch keine finalen technischen Daten. Die genaue Batteriekapazität wird nicht genannt, doch soll die Reichweite knapp unter 300 km liegen. Das wäre grob das doppelte der ersten elektrischen Version. Deren Batterie speicherte knapp 17 kWh. Der smart #2 soll in unter 20 Minuten von 10 bis 80 Prozent Batteriekapazität schnellladen. Sogar eine Energieabgabe (V2L) mithilfe eines Adapters an externe Geräte wird möglich sein.
Eigene Plattform
Technisch basiert der #2 auf der neu entwickeltenPlattform Electric Compact Architecture (ECA). Produziert wird er in China bei Geely. Das Design stammt vom Mercedes-Benz Global Design Team aus Stuttgart.
Das Showcar wirkt in perlmutt-weiß mit goldenen Akzenten wie ein Mode-Accessoire auf Rädern. Die senkrecht stehenden LED-Lichtpunkte unter den Scheinwerfern zeigen auch Botschaften wie die Modellbezeichnung #2. Ob diese Funktion in der Serienversion zugelassen wird, ist offen. Wie bei Konzeptautos üblich, sind einige Rundungen sowie die Reifen Wunschvorstellungen der Designer, die es so nicht auf die Straße schaffen werden.
Kleinstes E-Auto
Einen Preis nennt das Unternehmen ebenfalls nicht. Die Zielmarke dürfte für die Einstiegsversion knapp unter 20.000 Euro liegen. Mit seinen 2,79 m wird der #2 das kleinste E-Auto auf dem Markt. Fiat 500 und Leapmotor 03 messen beide 3,62 m. Der Dacia Spring liegt bei 3,70 m. Noch kürzer ist der elektrische Opel Rocks mit 2,41 m, doch zählt der zu den Leichtkraftfahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.
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