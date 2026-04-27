Smart #2: Winziger Zweisitzer kehrt endlich zurück

Während die Länge beim Wenden und Einparken von Vorteil ist, limitiert sie den verfügbaren Platz für die Batterie. Da es bis zu Serienversion noch dauert, liefert Smart noch keine finalen technischen Daten. Die genaue Batteriekapazität wird nicht genannt, doch soll die Reichweite knapp unter 300 km liegen. Das wäre grob das doppelte der ersten elektrischen Version. Deren Batterie speicherte knapp 17 kWh. Der smart #2 soll in unter 20 Minuten von 10 bis 80 Prozent Batteriekapazität schnellladen. Sogar eine Energieabgabe (V2L) mithilfe eines Adapters an externe Geräte wird möglich sein.