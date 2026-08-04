Geschockte Fiona Erdmann wurde in Rom ausgeraubt

„Zurück nach Dubai“

Doch der erschütternde Zwischenfall in der italienischen Hauptstadt hat ihre Pläne nun durchkreuzt. In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin ein Foto, das eine aufgeschlagene Autoscheibe zeigt. Dazu schrieb sie: „Was hier heute Abend passiert ist, gleicht einem schlechten Film. Anstatt nach Deutschland zu fliegen, geht es morgen zurück nach Dubai.“ Die 36-Jährige sei „so sauer, traurig und geschockt“.

Besonders auch deshalb, weil sie von der Polizei sie völlig im Stich gelassen wurden. Die Kriminalitätsraten würden sie nicht wundern. „Wir haben uns so unsicher gefühlt“, schreibt sie.