Was wir vom neuen Citroën 2CV erwarten können

Im Jahr 2028 soll der Wagen auf den Markt kommen, genau 80 Jahre nach dem Debüt des Originals. Auf dem Pariser Salon im kommenden Herbst soll der Ausblick konkreter werden: „Wir werden eine Studie präsentieren, die bereits sehr nah am späteren Serienmodell ist. Der neue 2CV wird auf unserer künftigen eCar-Plattform basieren“, trotzdem soll er zumindest vom Verständnis her viel Ur-2CV mitbringen: „Der ursprüngliche 2CV sollte Mobilität demokratisieren. Genau diesen Ansatz greifen wir wieder auf. Natürlich richten wir uns heute nicht mehr an die Bauern der Nachkriegszeit. Ich denke eher an Menschen wie Pflegekräfte oder andere Berufsgruppen, die täglich viele Wege zurücklegen und zu Hause oder bei der Arbeit laden können. Gleichzeitig wird der neue 2CV ein echter Citroën sein. Komfort bleibt ein zentrales Element der Marke und wird auch dieses Modell prägen.“