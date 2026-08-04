Was haben Sie schon beim Security-Check erlebt?

Sommerzeit ist Reisezeit. Doch nicht immer läuft die An- und Abreise problemlos und ohne besondere Vorkommnisse ab. Insbesondere bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen kommt es immer wieder zu Überraschungen und unerwarteten Verzögerungen. Was haben Sie schon auf Ihren Flugreisen erlebt? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!