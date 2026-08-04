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Flugreisen im Sommer

Was haben Sie schon beim Security-Check erlebt?

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04.08.2026 14:09
Flüssigkeiten im Handgepäck und elektronische Geräte in der Tasche: Mit den neuen CT-Scannern ...
Flüssigkeiten im Handgepäck und elektronische Geräte in der Tasche: Mit den neuen CT-Scannern hat sich am Flughafen in Wien-Schwechat einiges geändert.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Sommerzeit ist Reisezeit. Doch nicht immer läuft die An- und Abreise problemlos und ohne besondere Vorkommnisse ab. Insbesondere bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen kommt es immer wieder zu Überraschungen und unerwarteten Verzögerungen. Was haben Sie schon auf Ihren Flugreisen erlebt? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!

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Nicht selten sorgen verbotene Gegenstände im Handgepäck, zusätzliche Kontrollen oder Missverständnisse bei den Sicherheitsbestimmungen für Stress kurz vor dem Abflug. Wer die Regeln nicht genau kennt, verliert im schlimmsten Fall Zeit, muss persönliche Gegenstände zurücklassen oder verpasst sogar seinen Flug. Gerade in der Hauptreisezeit kommt es an Flughäfen daher immer wieder zu kuriosen und unerwarteten Situationen. 

Welche überraschenden oder ungewöhnlichen Erfahrungen haben Sie bereits bei Sicherheitskontrollen am Flughafen gemacht? Mussten Sie schon einmal Gegenstände abgeben oder sich einer zusätzlichen Kontrolle unterziehen? Welche Regelung hat Sie besonders überrascht? Und welche Tipps würden Sie anderen Reisenden geben, damit es vor dem Abflug nicht zu unangenehmen Überraschungen kommt?

Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen.

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