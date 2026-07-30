Elektro-Ferrari Luce geht weg wie warme Semmeln

Der Ferrari Luce ist wohl DER Aufreger des Jahres in der Autowelt, selten traf ein neues Auto auf so breite Ablehnung. Wahrscheinlich kann nicht einmal der Fiat Multipla mithalten. Jedoch: Offenbar hat Ferrari bereits das komplette Jahreskontingent verkauft!
Und das ist nicht nur eine Handvoll Autos, sondern immerhin knapp 500 Stück, jeweils über eine halbe Million Euro teuer. Wie die „Financial Times“ unter Berufung auf Insider berichtet, war das Jahreskontingent in weniger als zwei Monaten nach der Markteinführung im Mai ausgeschöpft. Vor allem in China sei die Nachfrage groß gewesen. Ferrari lehnte eine Stellungnahme ab.
Das Unternehmen will am Donnerstag im Rahmen der Vorlage seiner Halbjahreszahlen über die Marktresonanz des neuen Modells informieren. Der Viersitzer hatte wegen seines ungewöhnlichen Designs, das maßgeblich von den ehemaligen Apple-Designern Jony Ive und Marc Newson stammt, einen Shitstorm geerntet.
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