Elektro-Ferrari Luce geht weg wie warme Semmeln

Und das ist nicht nur eine Handvoll Autos, sondern immerhin knapp 500 Stück, jeweils über eine halbe Million Euro teuer. Wie die „Financial Times“ unter Berufung auf Insider berichtet, war das Jahreskontingent in weniger als zwei Monaten nach der Markteinführung im Mai ausgeschöpft. Vor allem in China sei die Nachfrage groß gewesen. Ferrari lehnte eine Stellungnahme ab.