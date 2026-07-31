Zulieferer jubelt über Eindampfen der VW-Palette

Forvia befürwortet die Pläne seines Hauptkunden Volkswagen ausdrücklich: „Wir begrüßen diesen Schritt, weil er insgesamt Komplexität aus dem System nimmt, mit der wir als Zulieferer konfrontiert waren und die definitiv die Wettbewerbsfähigkeit der VW-Produkte und damit letztlich auch unseren Umsatz beeinträchtigt“, sagte Forvia-Chef Martin Fischer.