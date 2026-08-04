Hochzeit – und Ski-Paar lüftet süßes Geheimnis

Nastasia Noens und Maxence Muzaton kommen aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus! Frankreichs Ski-Traumpaar hat nicht nur geheiratet, sondern erwartet auch noch sein zweites Kind.
Am 19. Juni war es so weit. Die 37-Jährige und ihr ein Jahr jüngerer Partner gaben sich das Ja-Wort. „Ein Tag, der für immer in unserem Herzen bleiben wird“, schreibt Noens via Instagram und veröffentlicht zahlreiche Schnappschüsse der Hochzeit.
Zudem lüftet sie auch noch ein süßes Geheimnis. „Das Glück kommt selten allein. Baby Nummer 2 ist unterwegs“, verkündet sie tolle Nachrichten. Im September des Vorjahres bekamen die beiden ihr erstes Kind.
Sensation in Kitzbühel
Während Noens, die in ihrer Karriere dreimal den Sprung aufs Slalom-Podest geschafft hatte, ihre sportliche Laufbahn 2023 beendete, ist Muzaton noch als Abfahrer aktiv. 2017 wurde er in Wengen Zweiter in der Kombi. Im vergangenen Jahr wurde er sensationell Dritter in der Kitzbühel-Abfahrt.
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