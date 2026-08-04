Hochzeit – und Ski-Paar lüftet süßes Geheimnis

Sensation in Kitzbühel

Während Noens, die in ihrer Karriere dreimal den Sprung aufs Slalom-Podest geschafft hatte, ihre sportliche Laufbahn 2023 beendete, ist Muzaton noch als Abfahrer aktiv. 2017 wurde er in Wengen Zweiter in der Kombi. Im vergangenen Jahr wurde er sensationell Dritter in der Kitzbühel-Abfahrt.