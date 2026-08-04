Letztes Feilschen um die Direktoren-Posten im ORF

Schon bei den Hearings der Kandidaten war diesmal einiges anders. Der designierte neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig hatte sich nicht nur Hilfe von zwei Personalberatern aus dem Ausland geholt. Bei den Gesprächen mit den Bewerberinnen und Bewerbern saß auch eine Vertreterin der Compliance-Stelle des ORF mit am Tisch. Seit dem Platzen der Weißmann-Affäre ist am Küniglberg Vorsicht die Mutter der Porzellankiste.