Für Mops gebremst, Herrl mit Schlagring bedroht

In Kaffeehaus entdeckt

Der 41-Jährige alarmierte jedoch die Polizei, die den Gesuchten wenig später in einem Kaffeehaus in der Nähe entdeckte. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige nicht nur eine verbotene Waffe bei sich hatte, sondern sogar zwei. Auch ein Ringmesser konnte von den Beamten sichergestellt werden. Zudem war der 64-Jährige nicht nüchtern – er hatte 0,68 Promille.