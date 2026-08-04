Für Mops gebremst, Herrl mit Schlagring bedroht

Gerade noch rechtzeitig hat ein Autofahrer am Montagnachmittag in Wien-Döbling sein Fahrzeug zum Stillstand gebracht. Ein nicht angeleinter Mops hatte plötzlich die Fahrbahn überquert, dank einer Notbremsung kam der Vierbeiner unbeschadet davon. Sein Besitzer bekam allerdings den Zorn des nicht ganz nüchternen Lenkers zu spüren.
Der 64-jährige Deutsche reagierte nämlich äußerst ungehalten auf den frei laufenden Vierbeiner und tat das lautstark kund. Plötzlich holte der Verdächtige allerdings auch einen Schlagring hervor und bedrohte damit den 41-jährigen Hundebesitzer. Danach stieg der Deutsche wieder ins Auto und fuhr davon.
In Kaffeehaus entdeckt
Der 41-Jährige alarmierte jedoch die Polizei, die den Gesuchten wenig später in einem Kaffeehaus in der Nähe entdeckte. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige nicht nur eine verbotene Waffe bei sich hatte, sondern sogar zwei. Auch ein Ringmesser konnte von den Beamten sichergestellt werden. Zudem war der 64-Jährige nicht nüchtern – er hatte 0,68 Promille.
Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, auch wurde er mehrfach angezeigt, unter anderem wegen des Verdachts der schweren Nötigung.
Auch der 41-Jährige erhielt eine Anzeige, und zwar nach den Bestimmungen des Wiener Tierhaltegesetzes.
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