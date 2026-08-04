Brüssel prüft jetzt neues Glücksspielgesetz

So wird mit illegalen Anbietern verfahren

Ein weiterer Punkt ist das offene Konzessionsverfahren für Online-Konzessionen. Demnach müssen bisher illegale Anbieter zivilrechtliche Ansprüche begleichen und ausstehende Abgaben zahlen. Das soll etwa 20.000 Spielerinnen und Spielern zugutekommen. Wenn die betroffenen Betreiber ab dem 1. Jänner 2027 ihre Spiele nicht mehr in Österreich anbieten, können sie ab dem 1. Oktober eine Konzession beantragen. Andernfalls kommt es zu einer Sperrfrist von 18 Monaten und ab 2030 zu 24 Monaten für die Konzessionserteilung. „Ein Glücksspielangebot, das im legalen und regulierten Bereich stattfindet, ist der beste Spielerschutz“, sagte der NEOS-Abgeordnete Christoph Pramhofer.