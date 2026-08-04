Dua Lipa & Callum: Erster Auftritt als Ehepaar!

Nach ihrer Traumhochzeit auf Sizilien strahlen Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner erstmals als Frischvermählte auf dem roten Teppich – zärtliche Flitterwöchner-Küsse inklusive. Bei der Filmpremiere von Turners neuem Streifen „One Night Only“ in New York stahlen die beiden damit jedenfalls allen die Show.
Rund zwei Monate nach ihrer glamourösen Hochzeit in Italien feierten Pop-Superstar Dua Lipa (30) und der britische Schauspieler Callum Turner (36) ihr offizielles Red-Carpet-Debüt als Ehepaar. Anlass für die gemeinsamen Glamour-Fotos war die Premiere von Turners neuem Kinofilm „One Night Only“ in New York City.
Elegantes Styling und verliebte Blicke in New York
Das Paar zeigte sich auf dem roten Teppich über beide Ohren verliebt. Dua Lipa zog in einer tief ausgeschnittenen, maßgeschneiderten schwarzen Halterneck-Robe von Ferragamo mit transparenten Einsätzen und einer eleganten Schleppe alle Blicke auf sich.
Sie kombinierte ihren Look mit auffälligem Diamantschmuck und trug ihr dunkles Haar in einem sleek gestylten Pferdeschwanz.
Callum Turner zeigte sich an der Seite seiner Ehefrau im klassischen dunkelblauen Zweireiher, den er stilvoll mit einem gelben Hemd und einer gestreiften Krawatte kombinierte.
Romantische Traumhochzeit auf Sizilien
Der gemeinsame Auftritt folgt auf eine Reihe intensiver Momente im Leben des Promi-Paares. Ende Mai legten die beiden in der Old Marylebone Town Hall in London im kleinen Kreis das offizielle Ehegelübde ab.
Am 6. Juni folgte die große Hochzeit auf der historischen Villa Valguarnera auf Sizilien. Unter den hochkarätigen Gästen befanden sich unter anderem Elton John, Charli XCX und Joe Alwyn.
Für die Hauptzeremonie trug die „Houdini“-Sängerin eine opulente Maßanfertigung von Chanel Haute Couture, an der 1155 Stunden gearbeitet wurde, bevor sie für die Party am Abend in ein Federkleid von Bottega Veneta wechselte.
Neue Projekte nach Flitterwochen
Nach ausgiebigen Flitterwochen an der italienischen Küste widmen sich beide wieder ihren Karrieren. Während Callum Turner seinen neuen Film promoted, steht Dua Lipa bereits wieder im Tonstudio, um an ihrem vierten Studioalbum zu arbeiten.
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