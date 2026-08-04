Matthäus: „Es gibt kaum etwas Unsinnigeres!“

Infantino habe zwar auch „einiges richtig gemacht in der Vergangenheit“, so Deutschlands Rekordnationalspieler. Es sei nicht alles verkehrt gewesen in seiner Amtszeit, „auch wenn es bei ihm immer ums Geld geht“, sagt Matthäus. „Aber jetzt hat er es übertrieben. Er ist schlecht beraten worden oder hat sich gar nicht beraten lassen.“