Mercedes GLA: Topmoderne Bestseller-Neuauflage

Die A-Klasse soll wieder aufleben

Abgeschlossen ist mit dem GLA die Kompaktbaureihe noch nicht. Nach viel Kritik von Kunden und Händlern entschloss man sich in der Stuttgarter Konzernzentrale, die einst für beendet erklärte A-Klasse nun doch wieder aufleben, bzw. weiterleben zu lassen. Sie wird als fünftes Familienmitglied vermutlich 2028 auf den Markt kommen. Mit dieser Entscheidung dürfte Mercedes gerade noch die Kurve gekriegt haben, denn sich einfach so ohne Not einem jüngeren Kundenkreis zu verschließen, wäre wohl mehr als ungeschickt.