Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Strom und Sprit

Mercedes GLA: Topmoderne Bestseller-Neuauflage

Motor
31.07.2026 10:00
(Bild: Mercedes-Benz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mercedes erweitert seine neu aufgelegte Kompaktklasse um ein viertes Modell. Auf die Limousine CLA, dem Kombi CLA Shooting Brake und dem SUV GLB folgt Ende des Jahres die dritte Generation des GLA. Wie die anderen zunächst elektrisch, später auch als Benziner.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Portfolio von Mercedes ist das SUV GLA derzeit das meistverkaufte Kompaktmodell. Nicht ohne Grund: Außenmaße, Package, Variabilität und effiziente Antriebe bilden ein attraktives Gesamtpaket. Seit gut sechs Jahren ist der GLA in zweiter Generation auf der Straße.

Nun folgt also bereits – relativ früh – die Neuauflage. Vom bisherigen Antriebskonzept allerdings verabschieden sich die Stuttgarter analog zu CLA/GLB. Alle drei Modelle basieren auf der neu entwickelten 800-Volt-MMA (Mercedes Modular Architecture) und ordnen sich der sogenannten „Electric First“-Strategie unter. Heißt: zunächst ist nur die Elektrik-Variante zu haben, dann, je nach Marktlage und Nachfrage, kann der Kunde das Modell auch als Mildhybrid-Benziner bekommen. Ein Diesel wird nicht mehr angeboten. 

Den gleichen Prozess durchläuft jetzt der GLA, der zum Ende des Jahres beim Händler sein wird. Bestellt werden kann ab sofort. Die Preise beginnen bei 47.870 Euro. 

Trägt dicker auf als früher
Der neue GLA bildet den Einstieg in die SUV-Welt von Mercedes-Benz. Seine Länge wuchs gegenüber dem Vorgänger um 15 Zentimeter auf 4,57 Meter. Damit überragt er seine beiden Hauptkonkurrenten BMW iX1 und Mini Countryman leicht. 

Auffälligstes äußeres Merkmal ist erneut die markante Front mit dem, wie Mercedes ihn nennt, „ikonischen“ Grill. Er ziert bereits GLC, C-Klasse und VLE und soll mit seiner symbolisierten Gitterstruktur an Stuttgarter-Modelle aus den 70er-Jahren erinnern. Ob Mercedes mit dieser Design-Idee seines ehemaligen Styling-Chefs Gorden Wagener einen guten Weg einschlägt, werden die kommenden Jahre zeigen. Derzeit zumindest scheint die Optik gut anzukommen. Die Auftragsbücher für den GLC sind prall gefüllt.

(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)

Insgesamt wirkt der neue GLA durch seine niedrigere Silhouette, den längeren Radstand und die kürzeren Überhänge im Vergleich zum Vorgänger sportlicher geschnitten. Die Proportionen stimmen. Sitzkomfort und Raumangebot – hinten sind es vier Zentimeter mehr als vorher – sind für die Klasse sehr gut. 

In den Kofferraum passen 410 Liter, 70 Liter mehr als zuvor. Mit umgeklappten Rücksitzlehnen kann das Ladevolumen auf bis zu 1400 Liter erweitert werden. Clever und smart: der große Frunk unter der Fronthaube. Hier lassen sich weitere 107 Liter an Gepäck verstauen. 

Bei der GLA-Vorgänger-Generation hieß die Version mit Elektroantrieb – sie erschien 2021 – noch EQA. Von dieser Nomenklatur verabschiedet sich Mercedes sukzessive. Der neue Elektro-Stromer trägt einfach nur die Bezeichnung GLA, unabhängig davon, welcher Antrieb unterm Blech steckt.

Die Antriebe
Beim Basismodell GLA 200 ist dies ein Elektromotor an der Hinterachse. Er leistet 165 kW (224 PS). Der dazugehörige LFP-Akku (Lithium-Eisen-Phosphat) besitzt eine Kapazität von 58 kWh und soll eine WLTP-Reichweite von 457 Kilometern ermöglichen. 

Darüber rangiert der GLA 250+ (Leistung 200 kW/272 PS). Sein 85 kWh-Akku auf Nickel-Mangan-Cobalt-Basis (NMC) macht das Kompakt-SUV zum Langstreckenläufer. 657 Kilometer sollen mit einer Batteriefüllung möglich sein. 

Den Titel sportliches Topmodell nimmt der allradgetriebene GLA 350 4Matic mit zwei Elektromotoren (vorne und hinten) und einer Gesamtleistung von 260 kW (354 PS) ein. In seinem Boden steckt ebenfalls der 85 kWh große Akku. Anfang kommenden Jahres will Mercedes eine mittlere Akkugröße mit 71 kWh nachreichen. 

Verbrenner ab Frühjahr
Ebenfalls im Frühjahr 2027 soll es den GLA dann auch mit elektrifiziertem Verbrenner geben. Hierbei handelt es sich um einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzin-Mildhybrid mit 48-Volt-Technik. Der Elektromotor wurde dabei effizient ins Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe integriert und erlaubt kurzes elektrisches Fahren, „segeln“ und rekuperieren. In GLB und CLA zeugte er allerdings nicht von besonders geschmeidiger Abstimmung.

(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)

Superdigitalisierte Hinter-Glas-Welt
Hinter dem Lenkrad taucht der GLA-Fahrer in eine neue Welt der Digitalisierung. Das Cockpit dominiert ein Superscreen. Er spannt sich quer über die gesamte Breite des Armaturenträgers. Auf den bis zu drei nahtlos ineinander dahinter zusammengefassten Bildschirmen sind Echtzeit-Grafiken zu sehen, wie sie bislang nur aus der Gaming-Welt bekannt sind. Auflösung, Darstellung und Rechenleistung zählen zum Besten, was die Branche zu bieten hat. Möglich macht dies unter anderem das intern entwickelte MB.OS, quasi das Superhirn des Autos.

Lesen Sie auch:
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
10.12.2025
Schönere Version?
Mercedes CLA: Hier kommt auch der Shooting Brake!
17.07.2025

MB.OS ist ein sogenanntes Chip-to-Cloud Software-Betriebssystem, das Infotainment, automatisiertes Fahren, Komfort und Laden abdeckt. Integriert ist unter anderem der KI-gestützte MBUX Virtual Assistant. Er erlaubt deutlich bessere und einfachere Dialoge als zuvor, versteht sogar mehrere Fragen hintereinander. Mercedes-Entwicklungsvorstand Jörg Burzer spricht von einer „neuen Dimension der Konversation“. Die künstliche Intelligenz nutzt ChatGPT, Microsoft Bing und Google Gemini. Mit dem Marktstart des GLA kann erstmals in einem Mercedes-Modell sogar ein Video von einem iPad auf das Display ins Auto übertragen werden – möglich durch Apple AirPlay. 

Die A-Klasse soll wieder aufleben
Abgeschlossen ist mit dem GLA die Kompaktbaureihe noch nicht. Nach viel Kritik von Kunden und Händlern entschloss man sich in der Stuttgarter Konzernzentrale, die einst für beendet erklärte A-Klasse nun doch wieder aufleben, bzw. weiterleben zu lassen. Sie wird als fünftes Familienmitglied vermutlich 2028 auf den Markt kommen. Mit dieser Entscheidung dürfte Mercedes gerade noch die Kurve gekriegt haben, denn sich einfach so ohne Not einem jüngeren Kundenkreis zu verschließen, wäre wohl mehr als ungeschickt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
31.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ein Schiff wird kommen
Audi Q9: Das größte SUV aus Ingolstadt ist riesig!
So lieben wir Fake!
Hyundai Ioniq 6 N: Fahren & Täuschen, aber richtig
Strategieänderung
VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er
Adventure mit Stil
Norton Atlas: Holprig und geschmeidig in einem
„Baby-Touareg“
VW ID. Cross: Wolfsburgs wichtigstes Elektroauto?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
126.955 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
83.680 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
80.519 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
961 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
808 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Tirol
Terror-Teenie (14) wollte Anschlag live streamen
792 mal kommentiert
Alles bereit für einen Anschlag: Ein rechtsradikaler 14-jähriger Tiroler hatte schon eine ...
Mehr Motor
Mit Strom und Sprit
Mercedes GLA: Topmoderne Bestseller-Neuauflage
Vor allem in ...
Elektro-Ferrari Luce geht weg wie warme Semmeln
Es kann schnell gehen
Ein geparktes Auto kann einen Waldbrand auslösen!
Ein Schiff wird kommen
Audi Q9: Das größte SUV aus Ingolstadt ist riesig!
So lieben wir Fake!
Hyundai Ioniq 6 N: Fahren & Täuschen, aber richtig

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf