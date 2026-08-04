Wie Sie die Sonnenfinsternis gut beobachten können

In Niederösterreich setzen unter anderem das Astronomische Zentrum Martinsberg, die Volkssternwarte Michelbach und die Franz Kroller Sternwarte Traiskirchen Angebote. In Klosterneuburg erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem Ausstellungsbereiche und Filmvorführungen. Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie lädt gemeinsam mit dem Österreichischen Astronomischen Verein ab 19 Uhr zum Beobachten und Fotografieren auf die Sophienalpe im 14. Bezirk. Das Team der Sternwarte Gahberg bietet von 11. bis 13. August gemeinsam mit der Attersee-Schifffahrt abendliche Sternschnuppenfahrten am Attersee an. Dabei werden auch Informationen zum Himmelsgeschehen vermittelt. In den Stunden nach der Sonnenfinsternis wird der Höhepunkt des Meteorstroms der „Perseiden“ erwartet.