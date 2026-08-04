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Wie Sie die Sonnenfinsternis gut beobachten können

Österreich
04.08.2026 12:59
Am Abend des 12. August wird eine partielle Sonnenfinsternis in Österreich zu sehen sein. An ...
Am Abend des 12. August wird eine partielle Sonnenfinsternis in Österreich zu sehen sein. An vielen Orten gibt es Angebote zur gemeinsamen Beobachtung.(Bild: Attila Molnar)
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Von krone.at

Am Abend des 12. August wird eine Sonnenfinsternis in weiten Teilen Europas zu sehen sein. Als totale Finsternis ist sie unter anderem in Island und Spanien zu beobachten, in Österreich ist sie partiell. An vielen Orten im Land gibt es Angebote zur gemeinsamen Beobachtung. Auch ein Livestream ist geplant.

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In Österreich wird die stärkste Verfinsterung seit der totalen Sonnenfinsternis am 11. August 1999 erwartet. Der Mond wird in den Abendstunden des 12. August fast 90 Prozent der Sonne bedecken. Die Eklipse beginnt um 19.22 Uhr (Wien), ihr Maximum erreicht sie beim Sonnenuntergang – in Wien um 20.14 Uhr. In Vorarlberg lässt sich die Sonnenfinsternis am längsten beobachten, dort geht die Sonne um 20.39 Uhr unter.

Beobachten sollte man das Phänomen ausschließlich mit Finsternisbrillen, deren spezielle Folie das Sonnenlicht filtert. Der direkte Blick mit freiem Auge kann zu schweren Augenschäden führen. Fachleute raten auch von Sonnenbrillen, rußgeschwärzten Gläsern, CDs und ähnlichen Dingen ab. Ideal zur Beobachtung sei „ein freier, sehr tiefer Horizont im Westen“, sagte Matthias Pfragner vom Steirischen Astronomen Verein (STAV). Der Verein lädt deshalb ab 19 Uhr nach Kitzeck im Sausal (Bezirk Leibnitz) ein. In Steinberg bei Graz sei die Sonne bereits vor ihrem Untergang durch Bäume und andere Hindernisse verdeckt, hieß es.

In den Stunden nach der Sonnenfinsternis werden viele Sternschnuppen erwartet.
In den Stunden nach der Sonnenfinsternis werden viele Sternschnuppen erwartet.(Bild: APA/dpa/Marcus Führer)
Das hat mit dem Höhepunkt der „Perseiden“ zu tun.
Das hat mit dem Höhepunkt der „Perseiden“ zu tun.(Bild: Attila Molnar)

Sternschnuppenfahrt am Attersee
In Graz bietet der Fachbereich Astrophysik und Geophysik der Universität Graz am Schloßberg die Möglichkeit, das Naturphänomen mit Finsternisbrillen und einigen Teleskopen zu beobachten. Auch in vielen anderen Bundesländern gibt es Angebote. Die Vorarlberger Amateur Astronomen laden beispielsweise ab 19 Uhr zur Beobachtung auf der Wiese vor der Basilika Bildstein. Das Haus der Natur veranstaltet auf der Sternwarte am Haunsberg ab 17 Uhr einen Vortrag zur Sonnenfinsternis, bevor es zur gemeinsamen Beobachtung geht.

In Niederösterreich setzen unter anderem das Astronomische Zentrum Martinsberg, die Volkssternwarte Michelbach und die Franz Kroller Sternwarte Traiskirchen Angebote. In Klosterneuburg erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem Ausstellungsbereiche und Filmvorführungen. Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie lädt gemeinsam mit dem Österreichischen Astronomischen Verein ab 19 Uhr zum Beobachten und Fotografieren auf die Sophienalpe im 14. Bezirk. Das Team der Sternwarte Gahberg bietet von 11. bis 13. August gemeinsam mit der Attersee-Schifffahrt abendliche Sternschnuppenfahrten am Attersee an. Dabei werden auch Informationen zum Himmelsgeschehen vermittelt. In den Stunden nach der Sonnenfinsternis wird der Höhepunkt des Meteorstroms der „Perseiden“ erwartet.

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Wer es nicht ins Freie schafft oder keine freie Sicht hat, kann sich die partielle Sonnenfinsternis im Livestream ansehen. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) sendet aus dem Observatorio Astrofísico de Javalambre in Teruel in Spanien. Dabei werden die Weltraumwissenschaftlerin Dame Maggie Aderin und ESA-Wissenschaftsdirektorin Carole Mundell informieren.

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