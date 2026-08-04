Feiern Sie den Sommer am Linzer „Krone“-Fest 2026!

Jung, Alt, Familien, Freundesgruppen oder Spontanentschlossene: Das „Krone“-Fest bringt die Menschen zusammen. Jetzt kommt das Schönste: Der Eintritt zum gesamten Festival ist wie immer kostenlos - daran hält die „OÖ-Krone“ mit all ihren starken Partnern fest! Und damit man seinen Stars wetterunabhängig zujubeln kann, gibt es vor der Hauptbühne auch wieder eine XXL-Überdachung, die vor zu viel Sonne oder Regenwetter schützt.