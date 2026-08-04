Feiern Sie den Sommer am Linzer „Krone“-Fest 2026!

Der Sommer hat nur ein Finale. Und das steigt in Linz! Das Linzer „Krone“-Fest wird 25 Jahre alt und schmeißt eine riesige Party: 21. bis 23. August, Urfahraner Marktgelände. Eintritt wie immer frei!
Während andere noch überlegen, was sie Ende August machen, ist in Linz längst klar, wo der Sommer seinen Höhepunkt feiert: beim Linzer „Krone“-Fest! Zum 25. Jubiläum wird von 21. bis 23. August größer, bunter und stimmungsvoller denn je gefeiert. Musik, Lachen, Lichter und tausende Menschen machen das Urfahraner Marktgelände wieder zum Treffpunkt für alle, die Lust auf Konzerte, Genuss und Sommerabende mit Lieblingsmenschen haben.
3 Tage, 5 Bühnen – jede Menge Action!
Jung, Alt, Familien, Freundesgruppen oder Spontanentschlossene: Das „Krone“-Fest bringt die Menschen zusammen. Jetzt kommt das Schönste: Der Eintritt zum gesamten Festival ist wie immer kostenlos - daran hält die „OÖ-Krone“ mit all ihren starken Partnern fest! Und damit man seinen Stars wetterunabhängig zujubeln kann, gibt es vor der Hauptbühne auch wieder eine XXL-Überdachung, die vor zu viel Sonne oder Regenwetter schützt.
Bester Überblick über das gesamte Fest
Dass es auch eine Weinstraße, KidsArea, ein Genussland-Platzl, Kabarett, viele tolle „Krone“-Aktionen und am Fest-Sonntag einen richtig coolen „Krone“-Frühschoppen mit fetziger Blasmusik gibt, erfährt man auf www.kronefest.at – dort gibt’s auch das gesamte Line-up! Mehr dazu auch auf Facebook und Instagram.
Seien Sie dabei, wenn Linz vom 21. bis 23. August das große Sommer-Jubiläum feiert. Wir freuen uns auf Sie!