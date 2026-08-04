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Attacke aus dem Nichts

85-Jährige sticht mehrfach auf ihren Schwager ein

Wien
04.08.2026 13:53
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatischer Vorfall am späten Montagabend in einer Wohnung im Wiener Bezirk Ottakring: Eine 85-jährige Frau ging offenbar vollkommen grundlos auf ihren 78 Jahre alten Schwager los. Mit einem Messer fügte sie ihm schwere Verletzungen zu!

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Bislang ist noch völlig unklar, weshalb die Frau auf ihren Verwandten losging. Fest steht, dass die Verdächtige ihm gegen 23.30 Uhr zunächst offenbar mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf schlug und ihm dann mit einem kleinen Küchenmesser in Nacken und Brust stach.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen, es konnte jedoch noch aus eigener Kraft den Notruf wählen und ins Stiegenhaus flüchten. Nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung wurde der 78-Jährige in den Schockraum eines Spitals gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei derzeit nicht.

Auch Polizisten beworfen und bedroht
Die mutmaßliche Angreiferin verhielt sich allerdings auch gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig und aggressiv. „Sie bewarf die Einsatzkräfte mit Gegenständen und bedrohte sie mit einem spitzen Gegenstand“, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Die 85-Jährige sei vorläufig festgenommen und in weiterer Folge wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht.

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