85-Jährige sticht mehrfach auf ihren Schwager ein

Auch Polizisten beworfen und bedroht

Die mutmaßliche Angreiferin verhielt sich allerdings auch gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig und aggressiv. „Sie bewarf die Einsatzkräfte mit Gegenständen und bedrohte sie mit einem spitzen Gegenstand“, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Die 85-Jährige sei vorläufig festgenommen und in weiterer Folge wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht.