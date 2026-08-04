ÖSV betroffen! Zermatt stellt Sommerbetrieb ein

Zermatt hat den Sommerskibetrieb auf dem Theodulgletscher wegen der Hitze eingestellt. Swiss-Ski kann dank Sonderlösungen und dem Transport mit Schneemobilen weitertrainieren. Für ausländische Verbände wie den ÖSV wird die Suche nach Alternativen schwieriger, es geht für die erste Abordnung aus Österreich aber bereits in Kürze nach Südamerika. In Chile und Argentinien herrscht tiefster Winter mit reichlich Schnee.