„Volcan de Fuego“ spuckt Säulen aus Asche und Lava

Warnung ausgesprochen, Vulkan in „intensivster Phase“

Der Katastrophenschutz Conred rief die Bevölkerung auf, sich weder dem Vulkan noch den Schluchten zu nähern, die sich an seiner südöstlichen Flanke befinden. Das Institut für Seismologie und Vulkanologie betonte in seinem jüngsten Post auf X, dass der Vulkan sich derzeit in seiner „intensivsten Phase“ befinde und Vorsichtsmaßnahmen für die Orte im Umkreis von zehn Kilometern getroffen werden sollten.