So wirkt sich die WM auch auf das Unterhaus aus

Im Fußball-Unterhaus treten mit Beginn der neuen Saison mehrere Regeländerungen in Kraft, die der ÖFB nach dem Vorbild der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 übernimmt. Ziel ist es vor allem, Zeitspiel einzudämmen. Die „Tiroler Krone“ hat heimische Schiedsrichter zu den Neuerungen befragt.