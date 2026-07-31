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Villacher Kirchtag wegen Unwetter geräumt

Kärnten
31.07.2026 15:32
Das Kirchtagsgelände musste geräumt werden.
Das Kirchtagsgelände musste geräumt werden.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein herannahendes Gewitter mit heftigen Sturmböen sorgt aktuell für eine  Räumung des Villacher Kirchtages. Aus Sicherheitsgründen werden die Besucher aufgefordert, das Gelände unverzüglich zu verlassen.

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Die neue Sicherheits-Einsatzzentrale des Kirchtags wurde von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) über eine Gewitterzelle informiert, die mit starkem Wind auf Villach zuzieht. Der Sicherheitsstab reagierte sofort und entschied, den Rathausplatz vorübergehend zu sperren.

Kirchtagsbaum könnte zur Gefahr werden
Besonders im Fokus steht der traditionelle Kirchtagsbaum. Laut Experten könnte dieser bei Windgeschwindigkeiten ab rund 55 km/h eine Gefahr für die Besucher darstellen. Um jedes Risiko auszuschließen, wurde deshalb frühzeitig gehandelt.

Eine Unwetterfront fegte über das Kirchtagsgelände.
Eine Unwetterfront fegte über das Kirchtagsgelände.(Bild: Handler Wolfgang)

Kurze Zeit später entschlossen sich die Verantwortlichen das gesamte Kirchtagsgelände zu räumen. Es stehen für die Kirchtagsbesucher folgende „sichere Häfen“ bereit: Stadtpfarrkirche, Rathaus, Congress Center, Parkhotel.

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