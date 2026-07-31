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Kate ist wieder die Stil-Königin Großbritanniens

Royals
31.07.2026 14:52
Krönchen auf, Konkurrenz abgehängt: Kate ist wieder die Stil-Königin Großbritanniens!
Krönchen auf, Konkurrenz abgehängt: Kate ist wieder die Stil-Königin Großbritanniens!(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mode-Krone für Prinzessin Kate! Die Princess of Wales ist laut dem britischen Gesellschaftsmagazin „Tatler“ die bestgekleidete Frau Großbritanniens 2026. Nach ihrem Sieg 2022 schnappt sie sich erneut Platz eins – und stiehlt Promis, Influencern und Hollywood-Stars die Show.

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Für Kate ist es bereits das zweite Mal nach 2022, dass sie sich den begehrten Titel sichert.

Internationale Ikone mit britischstem Stil
Für die Redaktion des renommierten Magazins „Tatler“ steht fest: Niemand verkörpert britischen Stil derzeit besser als Catherine, Princess of Wales. Die 44-Jährige wird als „Britain‘s chicest figure“ („Großbritanniens stilvollste Persönlichkeit“) gefeiert und überzeugt laut Magazin nicht mit teuren Designer-Labels, sondern mit der Art, wie sie Mode trägt.

Besonders ihre Auftritte nach ihrer Genesung sorgten weltweit für Schlagzeilen. Ihr sonnengelbes Kleid beim Royal Ascot wurde ebenso gefeiert wie ihr eleganter grasgrüner Look beim Wimbledon-Finale. Beide Outfits gingen viral und machten einmal mehr deutlich, warum Kate als internationale Mode-Ikone gilt.

Ihr sonnengelbes Kleid beim Royal Ascot wurde ebenso gefeiert wie ihr eleganter grasgrüner Look ...
Ihr sonnengelbes Kleid beim Royal Ascot wurde ebenso gefeiert wie ihr eleganter grasgrüner Look beim Wimbledon-Finale.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Nicht das Was ist entscheidend, sondern das Wie
Die diesjährige Liste steht unter dem Motto: „Es kommt nicht darauf an, was du trägst, sondern wie du es trägst.“

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Stileditor Chandler Tregaskes wählte insgesamt 25 Persönlichkeiten aus, die mit Individualität, Mut und Persönlichkeit überzeugen. Im Mittelpunkt stehen nicht Luxusmarken, sondern Menschen, die Trends setzen, Popkultur prägen und mit ihren Looks Gesprächsthema werden.

Auch beim Damenfinale in Wimbledon erwies sich die Prinzessin als Stil-Ikone im roten Kleid, das ...
Auch beim Damenfinale in Wimbledon erwies sich die Prinzessin als Stil-Ikone im roten Kleid, das zugleich elegant als auch sportlich war.(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)

Die Auswahl versteht sich als Spiegel des aktuellen Zeitgeists – mit einer Mischung aus Haute Couture, Retro-Einflüssen und außergewöhnlichen Stilbrüchen.

Influencer-Ärztin überraschend am zweiten Platz
Hinter Kate landet überraschend die britische Ärztin und Content Creatorin Dr. Raj Arora auf Platz zwei. Die Medizinerin lasse laut Jury sogar im OP-Kittel schick aussehen.

Den dritten Rang belegt Leichtathletin Temi Ojora, die sportliche Lässigkeit mit angesagten Y2K-Trends kombiniert.

Auf Platz vier folgt Schauspieler Edward Bluemel, der mit seinem von den 90ern inspirierten London-Look als bestplatzierter Mann des Rankings ausgezeichnet wird.

Der Schauspieler Edward Bluemel ist laut „Tatler“ der eleganteste britische Mann.
Der Schauspieler Edward Bluemel ist laut „Tatler“ der eleganteste britische Mann.(Bild: APA/ Blanca CRUZ / AFP)

Dua Lipas kleiner Bruder auf Liste
Komplettiert werden die Top fünf von Gjin Lipa, dem jüngeren Bruder von Popstar Dua Lipa. Mit Lederjacken, Skater-Shirts und seinem entspannten Streetstyle hat er sich zum neuen Fashion-Liebling entwickelt.

Auch Kunstmäzenin Batia Ofer, Produzentin Jemima Khan, Valentina Pinault, Tochter von Salma Hayek und François-Henri Pinault, Victoria and Albert Museum-Direktor Sir Tristram Hunt sowie „Bridgerton“-Star Hannah Dodd schaffen es unter die ersten zehn Plätze.

Auch „Bridgerton“-Star Hannah Dodd schaffte es in die Top Ten.
Auch „Bridgerton“-Star Hannah Dodd schaffte es in die Top Ten.(Bild: APA/JULIEN DE ROSA / AFP)

Die vollständige Liste der 25 bestgekleideten Persönlichkeiten erscheint in der September-Ausgabe von „Tatler“, die erst ab dem 6. August im Handel erhältlich ist. Für Kate dürfte die Auszeichnung einmal mehr ein Beweis sein, dass ihr Mode-Einfluss ungebrochen ist, und auch 2026 die unangefochtene Stil-Queen der Royals bleibt.

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