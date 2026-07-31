Kate ist wieder die Stil-Königin Großbritanniens

Die vollständige Liste der 25 bestgekleideten Persönlichkeiten erscheint in der September-Ausgabe von „Tatler“, die erst ab dem 6. August im Handel erhältlich ist. Für Kate dürfte die Auszeichnung einmal mehr ein Beweis sein, dass ihr Mode-Einfluss ungebrochen ist, und auch 2026 die unangefochtene Stil-Queen der Royals bleibt.