So startete UEFA-Boss die Revolte gegen Infantino

Gegenentwurf zu Infantino

Ceferin ist in vielen Belangen der Gegenentwurf zu Infantino. So pflegt er auch keine eigenen Social-Media-Kanäle. Dafür könnte er mit der offenen Drohung an die FIFA dafür sorgen, dass nicht nur das Investorenprojekt für mehr Geld für alle, mehr Einfluss für die USA und eine Dauerboss-Rolle für Infantino platzt. Sondern auch, dass sein Erzfeind Infantino über den eigenen Plan stolpert – und sich viel früher als gedacht von der großen Macht verabschieden muss.