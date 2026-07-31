Vier Verletzte bei schwerem Unfall im Klostertal

Am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr ereignete sich auf der Vorarlberger Arlbergschnellstraße in Fahrtrichtung Innsbruck ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Lenker aus Deutschland hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
Warum der Führerscheinneuling auf Höhe der Raststätte Klösterle von der Fahrbahn abkam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Jedenfalls krachte der Wagen, in dem noch drei weitere Personen saßen, heftig gegen die Außenleitschiene, wurde zurückgeschleudert und kam schließlich seitlich zum Liegen.
Ins LKH Bludenz gebracht
Alle vier Insassen wurden im Zuge des Aufpralls verletzt, sie mussten von der Rettung ins Krankenhaus Bludenz gebracht werden. An der Leitschiene sowie am Kleinbus entstand erheblicher Sachschaden.
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