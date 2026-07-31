Vier Verletzte bei schwerem Unfall im Klostertal

Warum der Führerscheinneuling auf Höhe der Raststätte Klösterle von der Fahrbahn abkam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Jedenfalls krachte der Wagen, in dem noch drei weitere Personen saßen, heftig gegen die Außenleitschiene, wurde zurückgeschleudert und kam schließlich seitlich zum Liegen.