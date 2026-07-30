Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure

Klärwerk bereitet Sorgen

Auch ein Klärwerk im Norden der Gemeinde wurde offenbar in Mitleidenschaft gezogen. Dieses bereitete auch noch am Donnerstag, als die Aufräumarbeiten nach wie vor voll im Gange waren, Sorgen. Es war von Geröll- und Schlammassen umgeben. Zunächst konnte man noch nicht zum Klärwerk vordringen. Über das Ausmaß der möglichen Schäden dort konnte daher zunächst auch keine Angabe gemacht werden.