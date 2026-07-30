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Großalarm in Sölden

Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure

Tirol
30.07.2026 08:22
Schwere Unwetter sorgten im Ötztal für eine Spur der Verwüstung.
Schwere Unwetter sorgten im Ötztal für eine Spur der Verwüstung.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Es waren dramatische und bange Szenen, die sich Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Ötztal abspielten. Schwere Unwetter gingen insbesondere im Bereich Sölden nieder und sorgten für Murenabgänge und Überschwemmungen. Für die Gemeinde wurden Zivilschutzalarm und AT-Alert ausgelöst. Bilder und Videos im Netz zeigen die Naturgewalten. Zu Murenabgängen kam es auch wieder im Pitztal!

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Gegen 22.45 Uhr wurde für die Gemeinde Sölden der AT-Alert ausgelöst. Das Land Tirol hatte die behördliche Warnung aufgrund der schweren Unwetter an alle in diesem Gebiet eingeloggten Mobiltelefone ausgesandt. Eine Notunterkunft wurde in der Freizeitarena Sölden eingerichtet. Parallel dazu wurde vor Ort auch der Zivilschutzalarm ausgelöst.

„In obere Stockwerke gehen“
Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben und sich in obere Stockwerke zu begeben. Keller, Tiefgaragen und Unterführungen sollten gemieden werden - ebenso Gewässer und Ufergebiete. Brücken galt es sofort zu verlassen. Es herrschte Lebensgefahr!

30 Menschen in Sicherheit gebracht
Bei den sogenannten Rofenhöfen nahe des Ortsteils Vent hatte eine Mure  eine Straße, rund 30 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden, sagte Bürgermeister Ernst Schöpf noch am Abend.

Die betroffenen 30 Personen seien in einem Hotel in Vent untergebracht worden, so Schöpf. Geröllmassen verlegten Parkplätze und eine Straße. Mehrere Autos sollen beschädigt worden sein. Aufgrund der heftigen Regenfälle wurden auch Keller und Tiefgaragen im Raum Sölden überschwemmt. Es kam auch zu Stromausfällen und überfluteten Straßenabschnitten.

Noch am Abend bzw. in der Nacht liefen die großen Aufräumarbeiten an. Kurz vor Mitternacht wurden schließlich der AT-Alert und der Zivilschutzalarm wieder aufgehoben.

Klärwerk bereitet Sorgen
Auch ein Klärwerk im Norden der Gemeinde wurde offenbar in Mitleidenschaft gezogen. Dieses bereitete auch noch am Donnerstag, als die Aufräumarbeiten nach wie vor voll im Gange waren, Sorgen. Es war von Geröll- und Schlammassen umgeben. Zunächst konnte man noch nicht zum Klärwerk vordringen. Über das Ausmaß der möglichen Schäden dort konnte daher zunächst auch keine Angabe gemacht werden.

Bilder vom Tag nach dem Unwetter:

Auf Unwetter folgte sternenklare Nacht
Kurz vor Mitternacht hatten die Unwetter das hintere Ötztal jedenfalls wieder verlassen. „So unglaublich es klingt: Wir haben bereits wieder einen sternenklare Nacht“, schilderte Bürgermeister Schöpf.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr Sölden war im Unwettereinsatz.
AT-Alert ausgelöst
Murenabgänge nach schweren Unwettern in Sölden
30.07.2026

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