Was passiert bei einer Sonnenfinsternis?

Eine Sonnenfinsternis bietet ein beeindruckendes Himmelsschauspiel, denn bei dem Naturereignis schiebt sich der Mond genau zwischen die Sonne und die Erde. Dabei wird die Sonne aber nicht immer genau gleich gut verdeckt. Aber Achtung – egal, wie viel von der Sonne der Mond verdeckt: Beobachten darf man nur mit speziellen Finsternisbrillen.