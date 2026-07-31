Ein Remis beim LASK? Ich traue dem GAK viel zu!

Die Bundesliga startet am Freitag endlich in die neue Saison. Für den GAK geht es zum Start gleich zu Doublesieger LASK. Die „Rotjacken“ haben sich gut verstärkt, doch der ein oder andere Spieler muss sicher noch kommen. In Linz ist sicher ein Punktgewinn möglich. Eine gute Saison werden auch die Hartberger zeigen. Und bei Sturm spüre ich wieder diesen Hunger. Eine Kolumne von Werner Gregoritsch.