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Gregoritsch-Kolumne:

Ein Remis beim LASK? Ich traue dem GAK viel zu!

Fußball National
31.07.2026 15:30
Der GAK legt am Freitag beim LASK los.
Der GAK legt am Freitag beim LASK los.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Bundesliga startet am Freitag endlich in die neue Saison. Für den GAK geht es zum Start gleich zu Doublesieger LASK. Die „Rotjacken“ haben sich gut verstärkt, doch der ein oder andere Spieler muss sicher noch kommen. In Linz ist sicher ein Punktgewinn möglich. Eine gute Saison werden auch die Hartberger zeigen. Und bei Sturm spüre ich wieder diesen Hunger. Eine Kolumne von Werner Gregoritsch.

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Meistens ist es sehr positiv, beim Start gleich den besten Gegner zu haben! Keiner weiß so wirklich, wo er steht. Die jetzige Situation mit den Verletzungen beim LASK ist bitter für die Linzer – Ramiz Harakate tut mir sehr leid. Und mit Sasa Kalajdzic hat Didi Kühbauer den besten Offensivspieler der Liga verloren.

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