Was passiert mit der zusätzlichen Sport-Milliarde?

Mit der Öffnung des Glücksspielmarktes in Österreich werden in den nächsten fünf Jahren Mehreinnahmen für den Staat in der Höhe von mehr als einer Milliarde Euro erwartet. Wohin das Geld fließt, ist bisher offen. Mögliche Empfänger dafür gibt es zur Genüge.
Gerade der Sport musste in den vergangenen Jahren aufgrund der prekären Budgetsituation und der wirtschaftlich angespannten Gesamtlage Abstriche und Einsparungen in sämtlichen Bereichen machen. Fördergelder für Verbände wurden trotz hoher Inflation nicht erhöht, Projekte weniger oder nicht mehr finanziell unterstützt.
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