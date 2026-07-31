Lkw rammt Linienbus, zwei Fahrgäste verletzt

In Wolfurt ist am frühen Freitagnachmittag ein Lkw mit einem Linienbus kollidiert. Durch die Wucht des Zusammenstoßes gingen mehrere Busscheiben zu Bruch, zwei Fahrgäste erlitten Schnittverletzungen.
Gegen 13 Uhr fuhr ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem tonnenschweren Gefährt auf die Unterlindenstraße zu. Statt beim Stoppschild stehenzubleiben, fuhr er direkt in den Kreuzungsbereich ein und rammte dabei mit seinem Lkw seitlich einen gerade vorbeifahrenden Linienbus. Bei der Kollision gingen mehrere Fenster kaputt. Durch die herumfliegenden Glasscherben wurden zwei Fahrgäste verletzt – sie mussten nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden.
Straße war eine Stunde lang gesperrt
Einiges zu leisten hatten auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wolfurt: Sie richteten eine Umleitung ein und befreiten den Straßenbelag von den Glassplittern. Der Linienbus wurde von einem Spezialfahrzeug abgeschleppt. Die Unterlindenstraße war für rund eine Stunde komplett gesperrt.
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