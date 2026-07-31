Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stoppschild ignoriert

Lkw rammt Linienbus, zwei Fahrgäste verletzt

Chronik
31.07.2026 15:55
Zwei Fensterscheiben gingen komplett zu Bruch.
Zwei Fensterscheiben gingen komplett zu Bruch.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Wolfurt ist am frühen Freitagnachmittag ein Lkw mit einem Linienbus kollidiert. Durch die Wucht des Zusammenstoßes gingen mehrere Busscheiben zu Bruch, zwei Fahrgäste erlitten Schnittverletzungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 13 Uhr fuhr ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem tonnenschweren Gefährt auf die Unterlindenstraße zu. Statt beim Stoppschild stehenzubleiben, fuhr er direkt in den Kreuzungsbereich ein und rammte dabei mit seinem Lkw seitlich einen gerade vorbeifahrenden Linienbus. Bei der Kollision gingen mehrere Fenster kaputt. Durch die herumfliegenden Glasscherben wurden zwei Fahrgäste verletzt – sie mussten nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden.

Durch die Glassplitter wurden zwei Personen verletzt.
Durch die Glassplitter wurden zwei Personen verletzt.(Bild: Mathis Fotografie)

Straße war eine Stunde lang gesperrt
Einiges zu leisten hatten auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wolfurt: Sie richteten eine Umleitung ein und befreiten den Straßenbelag von den Glassplittern. Der Linienbus wurde von einem Spezialfahrzeug abgeschleppt. Die Unterlindenstraße war für rund eine Stunde komplett gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
31.07.2026 15:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
19° / 30°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
19° / 35°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
20° / 32°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
19° / 34°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
128.230 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, jetzt beginnt Rückreise
94.409 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
86.202 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, jetzt beginnt Rückreise
2954 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1113 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
963 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Mehr Chronik
Stoppschild ignoriert
Lkw rammt Linienbus, zwei Fahrgäste verletzt
In Leitplanke gekracht
Vier Verletzte bei schwerem Unfall im Klostertal
Klimaverein fordert:
Bäume statt Beton, Schatten statt neuer Straßen
Bühne frei
Die neue Westliga wird zu einem Fall für zwei
Aus privaten Gründen
Bitter! Pioneers verlieren Coach vor Saisonbeginn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf