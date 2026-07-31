Lkw rammt Linienbus, zwei Fahrgäste verletzt

Gegen 13 Uhr fuhr ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem tonnenschweren Gefährt auf die Unterlindenstraße zu. Statt beim Stoppschild stehenzubleiben, fuhr er direkt in den Kreuzungsbereich ein und rammte dabei mit seinem Lkw seitlich einen gerade vorbeifahrenden Linienbus. Bei der Kollision gingen mehrere Fenster kaputt. Durch die herumfliegenden Glasscherben wurden zwei Fahrgäste verletzt – sie mussten nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden.