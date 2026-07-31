Syrischer „Foltergeneral“ offenbar untergetaucht

Facebook-Posting könnte ihn verraten haben

„Eine offizielle Mitteilung, wonach er (Mussab Abou R., Anm.) das Land verlassen haben könnte, liegt dem Gericht nicht vor“, meinte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, auf APA-Anfrage zu den jüngsten Entwicklungen. Ein Facebook-Posting, das darauf hindeutet, dass der Mann sich mittlerweile wieder in Syrien befinden könnte, sei zum Akt genommen worden, sagte Salzborn. Das Posting soll ein Familienangehöriger geteilt haben – darin wird Abous Rückkehr nach Syrien gefeiert. Demnach soll sich der Verurteilte seit 29. Juli nicht mehr in Österreich befinden.