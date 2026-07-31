Jetzt drohen uns noch höhere ORF-Zwangsgebühren

Am 11. August fällt die Entscheidung, mit welchem Team der zukünftige ORF-Generaldirektor Clemens Pig ins Rennen gehen will. Vier Direktoren-Jobs und neun Landesdirektoren-Posten werden im Stiftungsrat vergeben. Für das Publikum ist eine Beratung abseits davon wohl relevanter. Denn drin geht es um eine mögliche Erhöhung der ORF-Haushaltsabgabe.