Künstler zeigte Diebstahl von Mini-Mozarts an

Verkauf der Figuren nach Ende der Ausstellung geplant

Der Mirabellgarten wird in der Nacht abgeschlossen, aber nicht bewacht. Hörl hat im Vorfeld damit gerechnet, dass Figuren aus seiner Skulptureninstallation verschwinden. „Aber in einem abgeschlossenen Areal hätte ich vielleicht mit einem Schwund von zehn Prozent gerechnet, nicht aber mit diesem Ausmaß“, sagte er.