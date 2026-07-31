Künstler zeigte Diebstahl von Mini-Mozarts an

Anlässlich des 270. Geburtstags von Wolfgang Amadeus Mozart wurden rund 320 goldene Mini-Mozartfiguren im Mirabellgarten aufgestellt. Rund die Hälfte der Skulpturen dürfte bereits aus dem Mirabellgarten verschwunden sein. Jetzt erstattet der Künstler Anzeige.
Von den seit 15. Juli im Salzburger Mirabellgarten ausgestellten 320 goldfarbenen Mozart-Figuren aus Kunststoff dürfte mittlerweile rund die Hälfte gestohlen worden sein. Der Künstler Ottmar Hörl hat jetzt Anzeige bei der Salzburger Polizei erstattet. Seinen Aussagen zufolge dürfte sich der Schaden mittlerweile auf über 10.000 Euro belaufen. Die verbleibenden Mini-Mozarts wurden indes dichter aufgestellt.
Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, habe eine Vertretung des deutschen Künstlers bereits am 27. Juli Anzeige wegen Diebstahls erstattet. „Wir gehen von zahlreichen Tätern aus, weil die meisten Diebe wohl nur eine oder zwei Figuren mitgenommen haben dürften.“
Die Polizei rate, jede Straftat zur Anzeige zu bringen und etwaige Beobachtungen an die Polizei zu melden. „Es ist kein Kavaliersdelikt und bleibt ein Diebstahl.“ Die Figuren befinden sich im Eigentum des Künstlers.
Verkauf der Figuren nach Ende der Ausstellung geplant
Der Mirabellgarten wird in der Nacht abgeschlossen, aber nicht bewacht. Hörl hat im Vorfeld damit gerechnet, dass Figuren aus seiner Skulptureninstallation verschwinden. „Aber in einem abgeschlossenen Areal hätte ich vielleicht mit einem Schwund von zehn Prozent gerechnet, nicht aber mit diesem Ausmaß“, sagte er.
Ihm zufolge diene die Anzeige auch der Vorlage beim Finanzamt. So kann ihm kein Schwarzverkauf der Figuren vorgeworfen werden. Geplant war und ist, die Mini-Mozarts nach Ende der Ausstellung zum Preis von 90 Euro das Stück zu verkaufen.
Dazu hat Hörl bereits im Vorhinein eine Sicherheitsmaßnahme getroffen: Die Figuren sind mit drei Schraublöchern markiert, die am Ende der Ausstellung beim Verkauf geschlossen werden. Hat eine Figur noch diese Löcher und keine Signatur, dann ist sie gestohlen.
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