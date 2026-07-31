„Hoffentlich trainert er irgendwann den FC Bayern“

Der 100-m-Sprint der Männer wird mit Ferdinand Omanyala, der heuer bereits 9,94s lief, und Arthur Cisse (persönliche Bestzeit 9,93s) ein Highlight. Dazu jagt beim 20. Josko Laufmeeting in Andorf am Samstag 400m-Ass Susanne Gogl-Walli von der TGW Zehnkampf Union Österreichs Rekord über die selten gelaufenen 300m und gibts etwa auch im Speerwurf ein starkes Feld.