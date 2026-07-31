„Hoffentlich trainert er irgendwann den FC Bayern“

Jubiläum! In Andorf steigt am Samstag das 20. int. Laufmeeting. Neben prominenten Leichtathleten wird auch ein Fußball-Startrainer zugegen sein: Oliver Glasner wird die Sprints seiner Tochter Alina von der Tribüne aus verfolgen – wie Österreichs Diskus-Star Lukas Weißhaidinger, der seinen Innviertler „Landsmann“ irgendwann gern beim FC Bayern sehen würde.
Der 100-m-Sprint der Männer wird mit Ferdinand Omanyala, der heuer bereits 9,94s lief, und Arthur Cisse (persönliche Bestzeit 9,93s) ein Highlight. Dazu jagt beim 20. Josko Laufmeeting in Andorf am Samstag 400m-Ass Susanne Gogl-Walli von der TGW Zehnkampf Union Österreichs Rekord über die selten gelaufenen 300m und gibts etwa auch im Speerwurf ein starkes Feld.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.