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Diskus-Star zu Glasner

„Hoffentlich trainert er irgendwann den FC Bayern“

Sport-Mix
31.07.2026 12:30
Oliver Glasner gastiert am Samstag wie Lukas Weißhaidinger in Andorf.
Oliver Glasner gastiert am Samstag wie Lukas Weißhaidinger in Andorf.(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Jubiläum! In Andorf steigt am Samstag das 20. int. Laufmeeting. Neben prominenten Leichtathleten wird auch ein Fußball-Startrainer zugegen sein: Oliver Glasner wird die Sprints seiner Tochter Alina von der Tribüne aus verfolgen – wie Österreichs Diskus-Star Lukas Weißhaidinger, der seinen Innviertler „Landsmann“ irgendwann gern beim FC Bayern sehen würde.

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Der 100-m-Sprint der Männer wird mit Ferdinand Omanyala, der heuer bereits 9,94s lief, und Arthur Cisse (persönliche Bestzeit 9,93s) ein Highlight. Dazu jagt beim 20. Josko Laufmeeting in Andorf am Samstag 400m-Ass Susanne Gogl-Walli von der TGW Zehnkampf Union Österreichs Rekord über die selten gelaufenen 300m und gibts etwa auch im Speerwurf ein starkes Feld.

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