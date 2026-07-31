Vom Obst bis zur Blume: Regionalität im Abo boomt

Regionalität boomt – und immer öfter kommt sie im Abo nach Hause. Vom Gemüsekisterl bis zum Blumenstrauß bieten steirische Betriebe ihren Kunden regelmäßige Lieferungen an.
Frisch vom Feld direkt vor die Haustür: Was mit Gemüsekisterln begonnen hat, entwickelt sich in der Steiermark zu einem echten Erfolgsmodell. Heute können Kunden nicht nur Tomaten und Rüben, sondern auch Fleisch oder sogar Blumen abonnieren. „Die Abo-Kisterl sind für unsere Bauern eine wertvolle zusätzliche Vermarktungsschiene“, sagt Rosi Wilhelm, Sprecherin der Landwirtschaftskammer Steiermark. Vor allem sogenannte Marktgärtnereien hätten zuletzt stark an Bedeutung gewonnen. Der Trend komme aus Amerika zurück. „Nach dem Krieg gab es auch bei uns viele kleine Marktgärtnereien in den Ortschaften. Jetzt erlebt dieses Modell eine Renaissance.“
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