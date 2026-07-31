Köpfler-Unfall: Bub (11) rettet Vater das Leben

Mann treibt mit Gesicht nach unten im Wasser

Der Sprung ins nur rund einen Meter tiefe Wasser hatte fatale Folgen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und blieb regungslos im Wasser liegen. Sein elfjähriger Sohn wurde Zeuge des Unfalls und fand seinen Vater schließlich mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibend vor.