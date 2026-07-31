Darsteller Kevin McHale kommentiert „Glee-Fluch“

Kevin hatte selbst bereits eingeräumt, dass er und seine Kollegen scherzhaft vom „Fluch“ der Serie gesprochen hätten. Er betonte jedoch, dass dies lediglich eine Möglichkeit gewesen sei, mit einer schwierigen Situation umzugehen. 2024 sagte er in der „Elvis Duran Show“: „Wir machen Witze über einen Fluch, und das macht viele Menschen unruhig. So oft haben wir Dinge gesagt, woraufhin plötzlich alle ganz still wurden, und wir meinten dann: ,Nein, nein, ihr versteht das nicht – wenn wir darüber nicht lachen, wären wir einfach nur traurig.‘“