LIVE ab 19.30 Uhr: Der Saisonstart LASK gegen GAK!

Das sieht auch Feldhofer so. „Die Mannschaft ist gut vorbereitet und brennt darauf, dass es wieder losgeht“, versicherte der Ex-Internationale. „Wir fahren mit breiter Brust nach Linz, wissen aber, wie stark der Gegner ist, und dass wir alles abrufen müssen.“ In der vergangenen Saison mussten die Grazer bis in Liga-Runde 12 auf den ersten Saisonsieg warten. So lange soll es diesmal längst nicht dauern. Die beiden Duelle mit dem LASK gingen in deren Meistersaison jeweils an die Linzer.