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LIVE ab 19.30 Uhr: Der Saisonstart LASK gegen GAK!

Bundesliga
31.07.2026 04:48
Der LASK startet gegen den GAK in die neue Bundesliga-Saison – welcher der beiden Trainer wird ...
Der LASK startet gegen den GAK in die neue Bundesliga-Saison – welcher der beiden Trainer wird sich am Ende mehr freuen können, Didi Kühbauer oder Ferdinand Feldhofer?(Bild: Krone-Collage/Krone Multimedia)
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Von krone Sport

Saisonauftakt in Österreichs Bundesliga: Meister LASK empfängt den GAK. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Meister LASK eröffnet die Saison in der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den GAK. Die Linzer plagen Personalsorgen in der Offensive, der Kreuzbandriss des in der Sommerpause vom Auftaktgegner aus Graz nach Oberösterreich gewechselten Neo-Stürmers Ramiz Harakate wiegt schwer. Die Grazer wittern ihre Chance, zum Start in Linz etwas Zählbares mitzunehmen. „Den Druck haben nicht wir“, betonte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer.

Dietmar Kühbauer
Dietmar Kühbauer(Bild: GEPA)

Der LASK bestreitet sein erstes Heimspiel als österreichischer Meister seit 1965. Die Rolle als Titelverteidiger soll laut Trainer Dietmar Kühbauer aber nichts Wesentliches ändern. „Besser fühle ich mich nicht rein körperlich, besser schaue ich auch nicht aus“, meinte der 55-Jährige. „Das muss man vom Tisch wischen.“

Wesentlicher ist für ihn, den Abgang von ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic zu kompensieren, einem der Schlüsselspieler beim überraschenden Double-Gewinn. „Kalajdzic war für uns ein enorm wichtiger Spieler, er hat die Spieler um sich herum besser gemacht. Aber er ist nicht mehr da, das müssen wir so annehmen“, betonte Kühbauer. Es sei eine Veränderung, Fußball werde aber immer noch mit Leidenschaft, guten Laufwegen und Energie gespielt. „Wir müssen das Spiel nicht grundlegend verändern.“

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Wenige Optionen in LASK-Offensive
Ein bis zwei neue Stürmer werden nach Harakates Kreuzbandriss noch gesucht. Gegen den GAK dürfte neben Samuel Adeniran und Krystof Danek in der Offensive Christoph Lang beginnen. Moses Usor scheint nach seiner Meniskus-OP bisher nur als „Joker“ eine Option. Beim 7:0-Auftaktsieg des Double-Gewinners im Cup gegen Kalsdorf spielte der Nigerianer eine halbe Stunde, der für den verletzten Harakate eingewechselte Lang traf viermal.

Christoph Lang (r.)
Christoph Lang (r.)(Bild: GEPA)

„Sieben Tore zu schießen war sehr gut. Es war super, dass die Jungs draufgeblieben sind“, meinte Kühbauer. Daran soll zu Hause angeknüpft werden. „Im Fußball ändert es sich nie, dass man in einem Heimspiel dem Gegner sein Spiel aufzwingen will. Ein gutes Spiel ist unser Ziel.“ Im Vorjahr war der Liga-Start mit einem 0:2 gegen Sturm Graz danebengegangen, damals noch ohne Kühbauer. „Jeder weiß, was los ist. Der Großteil vom Kader ist derselbe“, erklärte Kapitän Sascha Horvath.

Robert Ljubicic
Robert Ljubicic(Bild: GEPA)

Neben ihm dürfte wie im Cup Neuzugang Robert Ljubicic im Mittelfeldzentrum beginnen. „Jeder kennt seine Qualitäten, er ist ein guter Fußballer und wird uns sicher helfen“, sagte Horvath über den Ex-Rapidler. Neu zur Verfügung hat Kühbauer auch Alessandro Schöpf, der ÖFB-WM-Teilnehmer könnte gegen den GAK sein Debüt geben.

Besonderes Duell für Michorl
Ein besonderes Spiel wartet auf GAK-Neuzugang Peter Michorl, der von 2014 bis 2024 nicht weniger als 351 Pflichtspiele für den LASK bestritten hat. „Am Platz werden wir keine Freunde sein, danach schon wieder“, sagte Horvath. Zehn Jahre seien eine lange Zeit, ergänzte Michorl. „Aber ich fahre nicht nach Linz, um Hände zu schütteln. Wir wollen etwas mitnehmen.“

Peter Michorl
Peter Michorl(Bild: Christian Jauschowetz)

Das sieht auch Feldhofer so. „Die Mannschaft ist gut vorbereitet und brennt darauf, dass es wieder losgeht“, versicherte der Ex-Internationale. „Wir fahren mit breiter Brust nach Linz, wissen aber, wie stark der Gegner ist, und dass wir alles abrufen müssen.“ In der vergangenen Saison mussten die Grazer bis in Liga-Runde 12 auf den ersten Saisonsieg warten. So lange soll es diesmal längst nicht dauern. Die beiden Duelle mit dem LASK gingen in deren Meistersaison jeweils an die Linzer.

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